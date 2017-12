publié le 07/12/2017 à 11:40

Et si, finalement, il n'aurait pas mieux fallu terminer à la deuxième place du groupe B de la phase de poules de la Ligue des champions ? Les supporters parisiens peuvent être en droit de se le demander à la lecture de trois des sept adversaires potentiels en 8es de finale.



Certes, cette première place devant le Bayern malgré la défaite à Munich (3-1) assure aux Parisiens de ne pas hériter du FC Barcelone ou de l'un des deux Manchester. Mais parmi les deuxièmes de groupe, il y a un épouvantail, le Real Madrid de Zinédine Zidane et Cristiano Ronaldo, double tenant du titre - devancé par Tottenham au cours de cette première phase.

Si l'entraîneur français estime que le PSG est "une équipe qui est en train de faire des choses hallucinantes", ce tirage serait assurément un rendez-vous en enfer pour les hommes d'Unai Emery. Lors des huit dernières saisons, le Real a toujours passé sans encombre les 8es de finale.

Chelsea pour le PSG, le Barça ou Besiktas

La Juventus Turin, deux fois finaliste en trois ans, et Chelsea, déjà rencontré à trois reprises en cinq ans, peuvent eux aussi légitimement engendrer la peur. Les Blues ne pouvant tomber sur un autre club anglais ni sur l'AS Rome, Paris a d'ailleurs plus d'une chance sur trois de les retrouver. Le club de la capitale espère plutôt tomber sur les Suisses du FC Bâle, les Ukrainiens du Shakthar Donetsk voire le FC Porto ou le Séville FC, l'ancien club d'Emery.



Verdict lundi 11 décembre à partir de 12h lors du tirage au sort effectué à Nyon, au siège de l'UEFA, en Suisse. Seules certitudes : le PSG ne pourra pas être opposé au Bayern Munich et disputera le match retour au Parc des Princes. À partir des quarts de finale, le tirage au sort sera intégral (deux équipes d'un même pays peuvent s'affronter) et sans tête de série.

Les qualifiés pour les 8es de finale :

1ers de groupe : Tottenham, FC Barcelone, Manchester City, Besiktas, PSG, Manchester United, AS Rome, Liverpool



2e de groupe : Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea, Bâle, Juventus, Séville, Shakhtar Donetsk, FC Porto



Reversés en Europa League : CSKA Moscou, Celtic Glasgow, Atletico Madrid, Sporting Lisbonne, Spartak Moscou, Naples, RB Leipzig, Dortmund



Éliminés de toute compétition européenne : Benfica, Feyenoord, Maribor, Monaco, Olympiakos, Qarabag, Anderlecht, APOEL Nicosie.