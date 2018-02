Real-PSG : pourquoi le match n'est pas diffusé sur Canal+ mais sur beIN Sports

publié le 14/02/2018 à 10:02

Les gérants de brasseries peuvent se frotter les mains, à l'image de celle-ci située à la sortie du métro château de Vincennes qui affichait déjà "complet" deux jours avant la rencontre. Le 8e de finale aller entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, mercredi 14 février (20h45) au stade Santiago Bernabeu sera diffusé en exclusivité sur beIN Sports (15 euros par mois sans engagement).



Les abonnés à Canal+, eux, devront se contenter pour cette phase aller de Juventus-Tottenham mardi 13 février (20h45) et à Séville FC-Manchester United mercredi 21 février (20h45). Ces deux rencontres seront par ailleurs rediffusées en clair sur C8, respectivement à 1h20 et 1h30. Tous les autres matches seront aussi sur beIN Sports.

Pour le retour (6, 7, 13 et 14 mars), la donne sera la même : six matches en direct et en exclusivité sur la chaîne qatarie dont PSG-Real (mardi 6 mars, 20h45), son homologue cryptée ne proposant que Manchester United-Séville FC et Tottenham-Juve (que beIN diffusera en en différé).

Longtemps en position de force sur la reine des compétitions de clubs en football, Canal+ a vu débouler beIN en 2012. Jusqu'en 2015, elle conservait la main sur les principales affiches. Mais depuis, la chaîne sportive a pris une nouvelle part du gâteau. Cette saison met en lumière un point fondamental des droits attribués : si un seul club français est présent des 8es aux demi-finales, ses matches reviennent à beIN. Or, Monaco est sorti dès la phase de poules.



La donne va encore changer à partir de la saison prochaine : SFR Sport a été désigné par l'UEFA diffuseur exclusif de la Ligue des champions en France. Les sorties entre ami(e)s, en famille, pour voir un match particulièrement attendu devraient se poursuivre. Sinon, il y a aussi RTL et RTL.fr pour ce Real-PSG, avec une grande soirée à la radio de 20h à 23h d'un côté, un direct commenté dès 19h45 et toutes les informations en amont de l'autre.