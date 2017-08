EN DIRECT - OM-Dijon : suivez les débuts de Marseille en live commenté

publié le 06/08/2017 à 20:30

Le Vélodrome veut vibrer, rêver et voir son équipe gagner. En cette première journée de Ligue 1, pour une saison qui marque le véritable "an 1" de l'ère McCourt à l'OM, Marseille accueille Dijon avec pour objectif de montrer d'entrée que l'équipe est d'un calibre à pouvoir rendre sa pelouse inviolable et jouer les cadors dans un championnat concurrentiel.



Avec Mandanda, Rami, Luiz Gustavo et Germain en renfort, le staff olympien a une équipe plus forte que la saison passée, un peu plus équilibrée malgré un côté gauche défensif problématique et redoutable offensivement. L'expérience est là et elle devrait aider à ne pas rater les débuts dans un contexte toujours très particulier à Marseille.

Pour ces débuts, Rudi Garcia dispose de tous ses titulaires et veut passer l'obstacle dijonnais. Dijon de son côté a vu partir ses deux pépites Diony (Saint-Étienne) et Lees-Melou (Nice), et entame une deuxième saison en Ligue 1 avec l'objectif d'y rester pour le moment. Pour ce faire, débuter sans pression face à l'OM au Vélodrome permet de se relâcher et d'essayer de ramener des points surprises.