publié le 07/06/2018 à 11:30

À l'image du Colombien James Rodriguez lors de la dernière édition en 2014, le meilleur buteur d'une Coupe du Monde n'est pas forcément membre de l'équipe sacrée à la fin de la compétition. Il ne marque pas non plus toujours en finale : en 1998, le joueur le plus prolifique des Bleus avait été Thierry Henry (trois réalisations) et non Zinédine Zidane (deux) ; le Croate Davor Suker l'avait emporté avec six buts, le total le plus souvent atteint depuis 1978 (8 pour le Brésilien Ronaldo en 2002).



Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Gonzalo Higuain, Neymar, Radamel Falcao, Thomas Müller, Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Edinson Cavani, Luis Suarez, Diego Costa, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé... La liste des prétendants est encore longue pour ce 21e Mondial en Russie. Au Brésil, Rodriguez (6 buts) avait devancé Müller (5), Neymar, Messi, Robin Van Persie (4) et Karim Benzema (3).

Thomas Müller meilleur buteur en activité

Le meilleur buteur dans l'absolu est l'Allemand Miroslav Klose, avec 16 buts en quatre Coupes du Monde, juste devant le Brésilien Ronaldo (15 buts). L'Allemand Gerd Müller en a réussi 14, le Français Just Fontaine 13, record sur une seule édition, en 1958. Le mieux classé parmi les joueurs présents en 2018 est un autre Allemand, un autre Müller, Thomas, avec 10 buts. C. Ronaldo en est à 3, Messi à 5.



Un seul joueur a réussi un quintuplé en un seul match, le Russe Oleg Salenko contre le Cameroun, en 1994. Le Turc Hakan Sukur a marqué le but la plus rapide, au bout de 10 secondes et 8 dixièmes lors du match pour la 3e place en 2002 gagné contre la Corée du Sud (3-2).