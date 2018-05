publié le 08/05/2018 à 16:18

La nouvelle a été officialisée mardi 8 mai : Laurent Koscielny ne participera pas à la Coupe du monde en Russie. Blessé au tendon d'Achille, le défenseur central ne reviendra pas sur les terrains avant la fin de l'année. Lors du dernier Euro, il apportait son expérience à la charnière centrale des Bleus au côté du jeune Samuel Umtiti. Alors comment va s'organiser Didier Deschamps, qui doit dévoiler la liste des joueurs sélectionnés le 17 mai prochain ?



Raphaël Varane et Samuel Umiti devraient être les deux titulaires indiscutables. Presnel Kimpembé sera là pour les suppléer. Si le sélectionneur des Bleus veut faire appel à un quatrième défenseur central, il pourrait compter sur Adil Rami. Le joueur de 32 ans, arrivé à Marseille à l'été 2017, a réussi son come-back en Ligue 1. Suspendu jusqu'à la fin du championnat, il pourra compter sur la finale de l'Europa League pour se faire remarquer.

Didier Deschamps a une autre carte dans son jeu : il pourrait rappeler Mamadou Sakho. Celui qui fut l'un des héros de la qualification des Bleus au Mondial 2014 lors des barrages face à l'Ukraine avait été écarté du groupe France de l'Euro 2016 pour une histoire de dopage supposé. Contrôlé positif le 17 mars pour avoir utilisé un produit pour brûler les graisses, l'ancien défenseur du PSG a été finalement blanchi par l'UEFA.

Autre hypothèse : convoquer seulement trois défenseurs centraux (Varane, Umtiti et Kimpembé) et faire appel à des joueurs plus polyvalents, notamment des latéraux comme Pavard ou Hernandez.

Enfin, certains supporters de Lyon et Saint-Étienne peuvent rêver et espérer que le champion du monde 98 appelle Jérémy Morel ou Loïc Perrin. Une option plus qu’hypothétique, à laquelle nous aurons une réponse le 17 mai.