Mondial 2018 : l'album Panini et ses vignettes arrivent

C'est une madeleine de Proust pour certains, une tradition ininterrompue depuis la jeunesse pour d'autres. Lors de chaque grande compétition internationale de football, des centaines de milliers de fans achètent leur album Panini et partent en quête des vignettes des centaines de joueurs qui le composent. Lors de la Coupe du monde 2014, plus d'un million d'exemplaires avaient été vendus en France, pour la majorité à des enfants de 7 à 14 ans, mais également à des adultes, qui représentaient près d'un quart des acheteurs selon Le Parisien.



A deux mois et demi du coup d'envoi de la Coupe du monde en Russie, Panini est en plein lancement de son dernier album. Après nos voisins belges et suisses, c'est officiellement le 27 mars que la version française de l'album sera mise en vente. Selon des informations du Huffpost, albums et pochettes de vignettes sont cependant déjà disponibles chez certains marchands de journaux.

Les grandes surfaces seront approvisionnées dans le courant de la semaine prochaine. Comme de coutume, Panini a dû faire son choix de joueurs bien avant les sélectionneurs des 32 nations qualifiées pour le rendez-vous russe, avec le risque évident de se tromper.

Des surprises le 15 mai ?

Toujours selon le Huffpost la sélection française présentée dans l'album comprend Hugo Lloris, Djibril Sidibé, Laurent Koscielny, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Layvin Kurzawa, Lucas Digne, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Blaise Matuidi, Adrien Rabiot, Thomas Lemar, Anthony Martial, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian M'Bappé, Ousmane Dembelé et Alexandre Lacazette. Il serait cependant très étonnant que ces 18 hommes soient tous sans exception dans la liste des 23 qui sera annoncée par Didier Deschamps le 15 mai prochain.