publié le 08/05/2018 à 12:21

C'est la fin d'une histoire bien embêtante pour Mamadou Sakho. Suspendu fin avril pour des soupçons de dopage, l'international français vient d'être blanchi par la commission de contrôle, d'éthique et de discipline de l'instance européenne ce vendredi 8 juillet. "Après audition des avocats du joueur, des experts de laboratoires agréés par l'Agence mondiale antidopage (AMA), la commission de contrôle, d'éthique et de discipline a décidé de classer le dossier", écrit l'UEFA dans un communiqué.



Âgé de 26 ans, le joueur aux 28 sélections et deux buts en équipe nationale avait été contrôlé positif le 17 mars, en marge du huitième de finale retour d'Europa League avec son club de Liverpool, contre Manchester United. L'ancien défenseur du Paris-Saint-Germain avait utilisé un produit pour brûler les graisses. Une suspension de 30 jours aux conséquences lourdes, puisqu'il avait été écarté de la liste des 23 de Didier Deschamps pour l'Euro 2016.