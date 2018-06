publié le 13/06/2018 à 10:15

Plus qu'une journée avant le début du Mondial 2018. Quelques instants avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2018 ce 14 juin, se tiendra une cérémonie d'ouverture légèrement différente des éditions précédentes. En effet, "l'accent" sera mis sur les concerts et la cérémonie "sera plus rapprochée du match initial", peut-on lire dans un communiqué de la FIFA.



La cérémonie d'ouverture aura donc lieu 30 minutes avant Russie-Arabie Saoudite et débutera à 16h30 (heure française) dans stade Loujniki de Moscou. Pour marquer le début de cette compétition d'un mois, le chanteur britannique Robbie Williams est attendu, un "rêve d'enfant", a-t-il commenté ce lundi 11 juin.



Comme d'habitude, la culture du pays hôte sera mise à l'honneur. Il sera donc rejoint sur scène par la soprano russe Aida Garifullina, "l'une des jeunes voix les plus acclamées de Russie", indique la FIFA. La star planétaire brésilienne Ronaldo sera également présente avant le coup d'envoi.

Cette cérémonie, qui marque le début d'un mois de fête du ballon rond, sera évidemment à suivre sur RTL et RTL.fr.