publié le 13/06/2018 à 15:42

Place au jeu. Sept ans et demi après sa désignation comme pays hôte de la Coupe du Monde 2018, le 2 décembre 2010, la Russie lance son Mondial sur le terrain, jeudi 14 juin à 18h heure locale, 17h heure française. La 70e nation au classement Fifa défie au stade Loujniki de Moscou la 67e, l'Arabie Saoudite. Soit l'affiche entre les deux équipes les plus faibles sur le papier.



Les deux matches de préparation disputés ces derniers jours par les Russes ont confirmé leurs carences : défaite 1-0 en Autriche le 30 mai, nul 1-1 face à la Turquie le 5 juin. Les rouges et blancs avaient auparavant été dominés à domicile par l'équipe de France (1-3) et par le Brésil (0-3). Leur dernier succès remonte au 7 octobre face à la Corée du Sud (4-2). Absente en 2006 et 2010, la Russie s'était arrêtée au 1er tour il y a quatre ans.

Mauvaise préparation

L'Arabie Saoudite dispute pour sa part sa 5e phase finale, avec pour meilleur résultat un 8e de finale aux États-Unis en 1994. Elle a terminé à la 2e place des qualifications de la zone Asie derrière le Japon. Bilan de sa préparation avant le grand rendez-vous : trois défaites, deux avec les honneurs contre l'Allemagne (2-1) et l'Italie (2-1), une plus inquiétante face au Pérou (0-3), futur adversaire des Bleus.

Ce Russie-Arabie Saoudite sera précédé d'une cérémonie d'ouverture de trente minutes. Seulement une dizaine de dirigeants étrangers seront aux côtés de Vladimir Poutine et de Gianni Infantino dans les travées du stade Loujniki. Sur la pelouse, le spectacle d'avant-match sera également en version réduite, avec un concert qui verra la "pop star" anglaise Robbie Williams se produire avec la soprano russe Aïda Garifoullina.

Trois matches vendredi, quatre samedi

Pour revenir au football, le programme sera plus copieux vendredi 15 juin avec le deuxième match du groupe A, Égypte-Uruguay (14h) suivi des deux premiers du groupe B, Maroc-Iran (17h) puis le choc Espagne-Portugal (20h). La France entrera en lice samedi 16 juin à 12h face à l'Australie. Trois autres rencontres seront ensuite à suivre.