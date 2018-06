et AFP

publié le 13/06/2018 à 12:18

Un prétendant au titre sans sélectionneur à deux jours de son entrée dans la compétition, qui est plus est face au Portugal pour une finale avant l'heure dans le groupe B du Mondial en Russie. La Fédération espagnole n'a pas hésité à se séparer de Julen Lopetegui, mercredi 13 juin, au lendemain de l'annonce de la nomination de l'homme de 51 ans au poste d'entraîneur du Real Madrid.



"Nous avons décidé de nous passer du sélectionneur", a déclaré le président Luis Rubiales en conférence de presse. "La sélection appartient à tous les Espagnols. C'est une décision que nous avons dû prendre en fonction de cette manière de faire et en fonction de certaines valeurs", a-t-il précisé, ajoutant que le nom du remplaçant serait annoncé sous peu, "en touchant le moins possible" l'encadrement actuel.

Albert Celades (42 ans), sélectionneur des Espoirs depuis mai 2014 et présent en Russie dans le staff espagnol, pourrait succéder à Julen Lopetegui. L'ancien milieu de terrain est notamment passé par Bordeaux en 2003-2004 entre deux aventures au Real Madrid. Après le Portugal vendredi 15 juin, l'Espagne se frottera à l'Iran le mercredi 20 juin puis au Maroc le lundi 25 juin.