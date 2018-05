Coupe du Monde 2018 : le 11 type des grands absents

publié le 10/05/2018 à 08:35

"Une Coupe du monde sans moi ne serait pas une Coupe du Monde". Parmi les grands absents annoncés de la 21e Coupe du Monde de football, qui se dispute du jeudi 14 juin au dimanche 15 juillet, lequel a bien pu sortir cette phrase ? Zlatan Ibrahimovic bien sûr, mardi 17 avril, lors d'une émission de télévision aux États-Unis.



L'attaquant de 36 ans figure dans notre 11 de ses laisser pour compte. Et sauf immense surprise de dernière minute, il n'en sortira pas. La Suède éliminée de l'Euro 2016 après la phase de poules, le géant au catogan avait annoncé sa retraite internationale. Son pays qualifié pour le Mondial, il n'a pas caché son désir d'en être. Mais son sélectionneur, Janne Andersson, a décidé de se passer de ses services.

À ses côtés en attaque de cette équipe en 4-4-2 à plat, un autre joueur qui ne cesse de faire couler de l'encre, souvent "à l'insu de son plein gré". Karim Benzema (30 ans), retenu ici pour ce statut paradoxal : double vainqueur de la Ligue des champions, plus de 200 buts en 450 matches avec le Real, mais écarté de l'équipe de France depuis plus de deux ans pour raisons extra-sportives.

Fondations italiennes

Deux personnalités clivantes devant. Et l'ossature de la Squadra Azzura derrière. Éliminée par la Suède en barrages des éliminatoires de la zone Europe, l'Italie sera absente d'un Mondial pour la 1re fois depuis 1958. Conséquence logique, quatre de ses membres figurent dans ce 11, à commencer par son mythique gardien Gianluigi Buffon (40 ans).





La doublure de "Gigi" sera le portier slovène de l'Atletico Madrid Jan Oblak, l'un des rares gardien de but à être nommés dans la liste des 30 prétendants au dernier Ballon d'Or aux côtés de Buffon et l'Espagnol David De Gea. Sa sélection a terminé 4e de son groupe, à vingt points de l'Angleterre.



Devant Buffon, la chazrnière est composée de son compatriote gaucher Giorgio Chiellini et du droitier Laurent Koscielny. À gauche de la défense, l'Autrichien David Alaba est préféré à l'Algérien Faouzi Ghoulam. À droite, l'Ivoirien Serge Aurier remporte son duel, à nos yeux, face à l'Équatorien Antonio Valencia.

Technique au milieu, vitesse sur les côtés

Choix cornéliens également pour la paire de milieux récupérateurs/relayeurs. Option technique privilégié avec l'Italien Marco Verratti et le Bosniaque Miralem Pjanic. Prennent place sur le banc le Slovaque Marek Hamsik et le Chilien Arturo Vidal (dont la saison est de toute façon terminée en raison d'une blessure au genou droit).



Pour occuper les deux derniers postes, à droite et à gauche du milieu, à des postes offensifs, sont retenus le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et le Néerlandais Arjen Robben. Le Gallois Gareth Bale et l'Algérien Riyad Mahrez font figure de remplaçants de luxe, comme le Chilien Alexis Sanchez et le Bosniaque Edin Dzeko en attaque.