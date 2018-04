publié le 18/04/2018 à 13:10

"Une Coupe du monde sans moi ne serait pas une Coupe du Monde". Le show Zlatan Ibrahimovic se poursuit aux États-Unis, où l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain a annoncé à la télévision qu'il sera bien du voyage de sa sélection en Russie. "Je vais aller au Mondial, c'est la seule chose que je peux dire", a-t-il assuré dans l'émission de Jimmy Kimmel sur ABC.



Une annonce non confirmée par la Fédération suédoise de football, ni par le sélectionneur Janne Andersson, qui a qualifié la Suède pour la Coupe du Monde en sortant l'Italie en barrage, avec un groupe renouvelé et jeune, débarrassé de la présence parfois envahissante de l'icone de tout un pays, âgé de 36 ans et qui sort d'une année blanche à la suite d'une blessure.

Égal à lui-même, dans un pays qui découvre le personnage, Zlatan Ibrahimovic a lâché quelques "punchlines" au médias et aux téléspectateurs US. "Je ne suis pas un Suédois typique mais j'ai mis la Suède sur une carte", a-t-il par exemple clamé. "Avant de venir à Los Angeles, j'ai vu qu'il y avait des tremblements de terre. Mais un comme celui-là manquait ici", s'est-il amusé en référence à son arrivée au Los Angeles Galaxy.

Dans le groupe F avec l'Allemagne

En Russie, la Suède débutera son premier tour (groupe F) face à la Corée du Sud le lundi 18 juin (14) avant de se frotter à l'Allemagne championne du monde en titre le samedi 23 (20h) puis au Mexique le mercredi 27 (16h). Les jaunes et bleus étaient absents des deux dernières éditions. À l'Euro 2016, ils n'ont pas dépassé la phase de poules.