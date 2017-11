publié le 28/11/2017 à 17:58

Nouvelle étape franchie à 197 jours du coup d'envoi de la 21e Coupe du monde de football de l'histoire, la première sur le sol russe (14 juin-15 juillet). L'affiche officielle de la compétition a été dévoilée dans le cadre du métro de Moscou. Conçue par l'artiste Igor Gurovich, elle met à l'honneur le gardien de but Lev Yashin, sélectionné à 78 reprises sous les couleurs de l'URSS entre 1954 et 1967, décédé depuis mars 1990 à l'âge de 60 ans.



Quatrième du Mondial 1966 en Angleterre, celui qui fut surnommé "l'araignée noire" en raison de ses tenues entièrement sombre est encore à ce jour le seul gardien à avoir conquis le Ballon d'Or, en 1963. En 812 matches officiels, Yashin a stoppé 150 penaltys durant sa carrière et gardé sa cage inviolée à 270 reprises. Il fut également champion d'Europe en 1960 et champion olympique en 1956.

L'affiche le représente en train de réaliser une parade de la main gauche. La partie haute d'un ballon identique à ceux utilisés à son époque laisse apparaître une carte de la Russie. Prochaine étape du calendrier de l'organisation : la très attendue cérémonie du tirage au sort de la phase de groupes - la France, notamment, connaîtra ses trois adversaires du 1er tour - vendredi 1er décembre à partir de 18h (heure locale), 16h en France.

