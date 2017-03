Barça-PSG : Emery ne change rien, les Catalans presque tout

publié le 08/03/2017 à 16:23

Est-ce une conséquence directe de la gifle reçue trois semaines plus tôt au Parc des Princes ? L'entraîneur catalan Luis Enrique (47 ans), a abandonné le 4-3-3 cher au FC Barcelone pour aligner une composition d'équipe aussi originale que décisive (trois matches, trois victoires, 13 buts marqués, deux encaissés).



Le mardi 14 février dernier, André Gomès était la seule surprise du onze titulaire. Ce mercredi soir, seulement cinq Blaugrana joueront dans la même position que lors du huitième de finale aller (4-0). La défense perd un de ses membres, le Français Samuel Umtiti jouera seul dans l'axe et Jordi Alba, malgré ses qualités offensives, ne devraient pas entamer la rencontre.

Côté Paris Saint-Germain un seul changement devrait être opéré par Unai Emery (45 ans) et il n'est pas surprenant. Blessé (?) au match aller, le capitaine Thiago Silva retrouve sa place de leader de la défense aux côtés de son compatriote Marquinhos, exit Presnel Kimpembé.

Les Espagnols doivent, pour se qualifier, gagner par plus de quatre buts d'écart. Priorité donc à l'attaque et Luis Enrique devrait prendre tous les risques. Cinq joueurs offensifs seraient alignés au coup d'envoi. Rien à voir avec le match aller. Cette disposition en 3-3-1-3 est assez unique en Europe. Le PSG n'a pas l'habitude de défendre face à un tel onze de départ, qui plus est lorsqu'il est animé par Iniesta et la MSN notamment.

La composition du match aller

Lors du match aller les Catalans avaient évolué dans une composition on ne peut plus classique. Un 4-3-3 sans meneur de jeu central, mais surtout sans Rafinha.

Ce soir de la Saint-Valentin les onze titulaires avaient déjoué. Trois n'auront pas de deuxième chance face au PSG. André Gomès, titulaire en lieu et place d'Ivàn Rakitic devrait être sur le banc pour la rencontre retour. Le Croate est pressenti pour reprendre sa place de départ, sur le côté droit du milieu de terrain.



Sergi Roberto devrait laisser son poste de titulaire au profit du Brésilien Rafinha sur le côté droit des champions d'Europe en titre. Enfin le passage d'une défense à trois fait de Jordi Alba un potentiel remplaçant. Il est en balance avec Javier Mascherano pour accompagner Samuel Umtiti et Gerard Pique en défense centrale.

Le composition de ce mercredi 8 mars

Voici le onze titulaire qu'utilise depuis trois rencontres le coach des Catalans. Une tactique qui lui réussit et qu'il devrait reproduire pour ce huitième de finale au Camp Nou.

Seulement cinq joueurs ont gardé leurs postes en trois semaines. Marc-André Ter Stegen dans les buts et sans surprise, Sergio Busquets dans son rôle de régulateur de jeu devant la défense, Andrès Iniesta sur le côté gauche du milieu de terrain et les deux attaquants Neymar (à gauche) et Luis Suarez (en pointe).



Lionel Messi devrait délaisser le poste d'ailier droit pour se recentrer en numéro 10 et faire place au jeune Rafinha (six buts en 12 matches cette saison). La "Pulga" profite de ce positionnement axial pour avoir plus de liberté dans ses déplacements et être à l'origine des attaques de son équipe. Il affectionne ce rôle puisqu'il y a marqué trois buts et délivré deux passes décisives (en trois matches).

Thiago Motta seul forfait, Di Maria apte

Malgré le faible temps de jeu d'Angel Di Maria depuis trois semaines (seulement 17 minutes jouées à Marseille), l'Argentin devrait bien tenir sa place d'ailier droit. Un match qui se fera sans Thiago Motta, présent à Barcelone avec ses partenaires mais finalement forfait.



L'Italo-Brésilien n'est pas suffisamment remis de sa blessure au mollet et sera remplacé par Adrien Rabiot. Étincelant lors du match aller, il devrait retrouver sa place de sentinelle devant la défense parisienne avec pour principale mission de contenir Lionel Messi, meneur de jeu adverse et donc adversaire direct du jeune Français.



La composition probable du PSG (4-3-3) : Trapp - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva (cap.), Kurzawa - Rabiot, Matuidi, Verratti - Draxler, Di Maria, Cavani.