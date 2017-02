PSG-Barça : on a retrouvé Angel Di Maria

publié le 15/02/2017 à 16:25

Angel Di Maria a réalisé sa meilleure prestation de la saison, mardi 14 février face au FC Barcelone. Deux buts pour fêter son anniversaire et dominer des Blaugranas qui étaient ses plus grands rivaux lorsqu'il évoluait sous le maillot du Real Madrid (2010-2014). Deux raisons qui peuvent expliquer la prestations XXL du gaucher de 29 ans.



Le natif de Rosario est plus digne de son standing depuis l'arrivée de Julian Draxler. Début janvier ses matches sont moins bons que ceux de Lucas. Les débuts flamboyants de l'international allemand sous le maillot parisien l'envoient sur le banc de touche trois pendant matches. Piqué au vif, il réalise, depuis un mois, ce que ses dirigeants attendent de lui. Recruté 63 millions d'euros à l'été 2015, sa venue devait faire passer un cap (celui des quarts de finale de C1) au PSG.

Un leader technique

Face aux Blaugranas Angel Di Maria a marqué deux buts importants. Le premier (sur un magnifique coup-franc à la 18e minute) a validé le très bon début de match de son équipe et il ne doit rien à personne, si ce n'est à la qualité de son pied gauche. Il a passé une heure sur le terrain et a pris ses responsabilités au cœur du jeu. Angel Di Maria est capable de faire basculer un match sur un coup de génie. En atteste le troisième but du PSG, le deuxième de son numéro 11.

Plus que par ses buts "el Fideo" (le spaghetti) s'est montré disponible et a mis l'intensité demandée par un match de ce niveau. Lorsqu'il va chercher le ballon, plein axe, dans les pieds de Marco Verratti pour jouer le rôle de piston et servir les attaquants (passe vers Blaise Matuidi à la 4e minute, Julian Draxler à la 17e, Cavani à la 6e et 36e), il a peu d'égal dans ce registre.

Accéder enfin au dernier carré

En interview d'après-match Di Maria s'est dit "très heureux" après la rencontre : "On a eu le match parfait et on est satisfait du résultat. J'ai profité des vacances de Noël pour être avec ma famille et en 2017 les choses se passent mieux". La démonstration de la Saint-Valentin n'est pas une finalité. Paris doit assurer les quarts de finale et accéder enfin au dernier carré de la Ligue des Champions. C'est en tout cas ce qu'attend Nasser Al Khelaïfi de son Argentin.