Le journal de 8 h : le PSG affronte le Barça en Ligue des champions

publié le 08/03/2017 à 08:47

Soirée Ligue des Champions exceptionnelle, ce mercredi 8 mars. Battu 4-0 à l'aller par le PSG, le FC Barcelone de Lionel Messi rêve de revanche, d'une remontée fantastique, de "Remontada", comme on dit en Espagne. Le coup d’envoi du match retour est prévu à 20h45 ce mercredi 8 mars au Camp Nou, à Barcelone. Côté parisien, pas de peur, mais les joueurs sont prévenus que le Barça s’est préparé à la vengeance : "Ils ont renversé les scores, dont il faut être prêt, il faut être concentré", déclare le gardien du PSG Kevin Trapp.



Le scénario catastrophe, Blaise Matuidi n’y croit pas, même dans ses pires cauchemars : "On a confiance en nous, on va respecter cette équipe parce que c’est une grande équipe et qu’on est conscients qu’ils peuvent faire de grandes choses, mais Paris aussi et on l’a montré au match aller" a affirmé le joueur du PSG.

À écouter également dans ce journal :

- Un Néerlandais est décédé et deux autres sont disparus suite à une avalanche qui a eu lieu mardi soir près de la station de Valfréjus, en Savoie.

- Les Centristes de l’UDI se disent prêts à rallier François Fillon, après avoir suspendu leur soutien la semaine dernière.



- La bonne santé de Marine Le Pen inquiète le gouvernement : François Hollande abordera le sujet solennellement en Conseil des ministres ce mercredi 8 mars.



- Benoit Hamon peine à réunir les ténors socialistes et change de discours et cible Emmanuel Macron, ainsi que Marine Le Pen.



- Selon le Canard Enchainé, François Fillon a obtenu un prêt de 50 000 euros en 2013, sans intérêt et remboursé depuis, selon son avocat.



- Selon une information RTL, le prix du tabac devrait augmenter de moins de dix centimes. L’arrêté ministériel concernera les cigarettes premier prix.



- Une autopsie sera pratiquée aujourd'hui sur le rhinocéros retrouvé mort hier matin au zoo de Thoiry dans les Yvelines

.

- Le Conseil d’État rend sa décision ce mercredi 8 mars, sur le maintien en vie, ou non, de la petite Marwa. L'équipe médicale veut arrêter les soins, les parents s'y opposent.



- En Syrie et en Irak, le groupe État islamique continue de perdre du terrain. À Mossoul, l’armée irakienne vient de reconquérir trois nouveaux secteurs



- À l’occasion de la journée internationale de la femme, Melbourne(Australie) a décidé de remplacer les bonhommes aux feux tricolores par des femmes.