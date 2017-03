publié le 07/03/2017 à 20:42

Malgré la victoire madrilène au match aller, le suspens demeure au rendez-vous. Devant son public, Naples espère bien renverser la situation et remonter cet écart de deux buts après sa défaite à Santiago Bernabeu (3-1). Mais avec ce précieux but à l'extérieur, le club italien conserve toutes ses chances de qualification alors que l'entraîneur napolitain, Maurizio Sarri, pourra compter sur un effectif au complet pour ce huitième de finale retour de la Ligue des champions.



Mais il faudra tout de même un match plein pour rêver des quarts de finale. Du côté madrilène, Zinedine Zidane pourra lui aussi s'appuyer sur ses stars. Absent lors de la dernière journée de championnat, Cristiano Ronaldo est de retour dans le groupe, de même que le Gallois Gareth Bale. Avec Karim Benzema en pointe, l'entraîneur français devrait ainsi aligner sa redoutable BBC. Seuls absents du groupe ? Raphaël Varane, blessé à une cuisse, et Fabio Coentrao, non convoqué.

Bousculé ces dernières semaines, le Real Madrid s'est rassuré face à Eibar avec une large victoire à l'extérieur (1-4). "On sait que ce sera une partie difficile, comme toujours en Ligue des champions. On affronte une équipe qui perd peu à la maison mais on est prêt pour ce match", a déclaré Zinedine Zidane en conférence de presse. La dernière défaite du Napoli à San Paolo remonte au 15 octobre dernier, lors d'une rencontre de Série A face à l'AS Roma.