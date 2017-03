Barça-PSG : les 4 erreurs que Paris ne devra pas commettre

publié le 08/03/2017 à 03:02

Le premier match avait tenu toutes ses promesses. Le Paris Saint-Germain avait offert un véritable récital en signant une large victoire face à l'ogre barcelonais (4-0). Une telle prestation qui avait impressionné l'Europe du football et qui laisse surtout de grands espoirs avant le match retour au Camp Nou. Le PSG va-t-il confirmer et s'envoler vers les quarts de finale de la Ligue des champions ?



Attention tout de même de ne pas vivre une véritable désillusion à la hauteur de l'exploit réalisé au Parc des Princes. Derrière Lionel Messi, Andres Iniesta ou Luis Suarez., le Barça est capable de tout comme rendre banal l'exceptionnel.

Les coéquipiers de Thiago Silva devront donc respecter leur feuille de route. Ils devront par ailleurs se passer de Thiago Motta au milieu mais pourront compter sur Marco Verratti, Blaise Matuidi et Adrien Rabiot. Devant, Unai Emery aura une nouvelle fois l'embarras du choix. Qui accompagnera Edinson Cavani ? Di Maria et Draxler partent avec une longueur d'avance, malgré les bonnes performances de Lucas et le brio de Pastore pour éclairer le jeu.

1. Ne pas se croire déjà qualifié

Une "remontada" est-elle vraiment possible ? Dans les rangs barcelonais, l'espoir est toujours de mise. En conférence de presse, Luis Enrique a montré son optimisme : "Même si le résultat du match aller est très net, nous sommes seulement à mi-course dans ce duel. Cela veut dire qu’il peut se passer une infinité de choses en 90 minutes, et j’espère qu’elles seront positives (...) S'ils nous ont marqué quatre buts, nous pouvons leur en marquer six". Une déclaration qui prend tout son sens alors que le Barça a infligé une lourde défaite au Celta Vigo le weekend dernier (5-0).



Les joutes européennes se jouent en deux temps. Le PSG l'avait appris à ses dépens le 8 avril 2014, lorsque les Parisiens avaient été éliminés par Chelsea à Stamford Bridge (2-0), malgré une nette victoire à l'aller au Parc des Princes. D'autant que les Blaugranas ont déjà renversé des situations défavorables sur le pelouse : en 2013, le FC Barcelone avait corrigé l'AC Milan de Thiago Silva (4-0) au Camp Nou, malgré une défaite au match aller (2-0).

2. Ne pas s'arrêter de jouer

C'est bien connu, le jeu de possession est la spécialité des Barcelonais. Au match aller, malgré la prestation de haute volée des Parisiens, le Barça avait détenu à 57% le cuir. Les hommes d'Unaï Emery auront à nouveau forte à faire face au collectif parfaitement huilé des Catalans. Comme au match aller, les joueurs de la capitale devront multiplier les efforts et imposer un pressing incessant à leurs adversaires pour les empêcher de développer leur football.



En l'absence de Thiago Motta, forfait pour cette rencontre, Unaï Emery devrait reconduire au milieu de terrain un trio Verratti, Rabiot, Matuidi, qui avait fait tant de mal aux Espagnols. "On va essayer de surfer sur ce que l'on a déjà produit", a annoncé l’entraîneur du PSG en conférence de presse, "La clé, c'est d'être prêt à répondre à tout ce qui se passera mercredi. Souffrir ensemble quand on souffrira, attaquer lorsque l'on en aura la possibilité".

3. Laisser trop d'espace à la MSN

S’il y a une équipe capable de remonter quatre buts à un adversaire, c’est bien le Barça. "On a souvent marqué quatre buts dans des matchs depuis pas mal d’années. Que les gens soient tranquilles. Ayez confiance en nous, soyez patients, on va tout donner", a d'ailleurs prévenu Luis Suarez lors de la conférence d'avant-match ce mardi 7 mars. L’international sait bien qu'il forme l'une des attaques les plus redoutables d'Europe avec Neymar et Leo Messi.





Comme au match aller, la défense parisienne devra se montrer intraitable, et s'appliquer à couper la relation entre Messi et Iniesta. Privé des ballons habituellement distillé par le maitre à jouer du Barça, le prodige argentin avait eu du mal à se créer des occasions de buts.

4. Manquer d'efficacité devant les cages de Ter Stegen

Les joueurs du FC Barcelone seront obligés de se découvrir pour tenter de remonter au score. Si les coéquipiers de Thiago Silva parviennent à ne pas se faire confisquer le ballon, ils devraient logiquement se créer des occasions dans la surface adverse en contre. En ouvrant le score sur la pelouse du Camp Nou, le PSG doucherait rapidement les espoirs catalans. "On doit penser à la façon dont on va marquer des buts et cela a toujours été notre philosophie cette saison", a d'ailleurs glissé Blaise Matuidi en conférence de presse mardi 7 mars.



Pour cela, les Parisiens devront se montrer aussi tueurs qu'à l'aller, où ils s'étaient démarqués par leur réalisme devant les buts adverses, avec 4 buts pour 6 tirs cadrés. La tâche sera d'autant plus difficile que la défense catalane sera renforcée par le retour d'un joueur d'expérience, l'Argentin Javier Mascherano, touché à la cuisse pendant le mois de février.