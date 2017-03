FC Barcelone : Luis Enrique ne sera plus l'entraîneur à la fin de la saison

et AFP

publié le 01/03/2017 à 23:56

Arrivé sur le banc des Blaugrana en 2014, Luis Enrique a tout gagné en Catalogne. Mais la saison actuelle, ponctuée d'un parcours en dents de scie en Liga et d'une prestation plus que décevante en Ligue des Champions face au Paris-Saint-Germain (4-0 le 14 février dernier au Parc des Princes), aura poussé le coach de 46 ans à quitter le FC Barcelone.



"Je ne serai pas l'entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine", a dit Luis Enrique en conférence de presse après la large victoire des siens contre Gijon (6-1). "La raison, c'est la manière dont je vis cette profession. Cela signifie pour moi très peu d'heures de repos et de déconnexion", a ajouté le technicien espagnol.

En deux saisons et demie sur le banc catalan, Luis Enrique a gagné huit titres sur dix possibles, dont deux championnats (2015,2016), deux Coupes d'Espagne (2015, 2016, et une Ligue des champions en 2015.