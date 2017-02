publié le 16/02/2017 à 17:57

Thiago Silva a-t-il été tétanisé par le choc entre le PSG et le FC Barcelone en huitième de finale aller de Ligue des champions ? Ce sont, en tout cas, les mots repris dans le quotidien L'Équipe qui cite un "habitué" du Camp des Loges, le centre d’entraînement parisien.



Annoncé blessé et forfait la veille de la victoire des siens, le capitaine parisien a été remplacé avec brio par Presnel Kimpembe mais l'annonce avait quelque peu étonné. Toujours selon le journal, les examens médicaux de son mollet "n'ont pas montré grand-chose" et il faisait grise mine la veille de la rencontre.

Sa blessure date de la victoire face à Lille (2-1) le 7 février et, selon d'autres sources, il aurait pu jouer sous infiltration et forcer le destin. Il aurait, au contraire, rapidement accepté de laisser sa place avec l'accord du staff technique parisien.



Le joueur de 32 ans, "émotif" selon ses propres mots, a déjà été ciblé pour sa fragilité mentale. Durant la Coupe du monde 2014, il avait pleuré avant même la séance de tirs au but en huitième de finale face au Chili. Il avait également manqué la déroute subie par son pays face à l'Allemagne (7-1) en demi-finale.