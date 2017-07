publié le 14/07/2017 à 17:23

Ce n'était plus arrivé depuis 12 ans et la victoire de David Moncoutié à Digne-les-Bains : Warren Barguil a remporté l'étape vendredi 14 juillet, jour de Fête nationale en France. Solide porteur du maillot à pois depuis cinq jours, le coureur de 25 ans n'avait encore jamais levé les bras sur le Tour de France. Il signe déjà la quatrième victoire française sur cette édition 2017 après les succès d'Arnaud Démare à Vittel, Lilian Calmejane aux Rousses et Romain Bardet la veille à Peyragudes.



Professionnel depuis 2013, le natif de Hennebont, dans le Morbihan, avait déjà remporté deux étapes du Tour d'Espagne, dès sa première participation. Dimanche 9 juillet, la frustration l'avait emporté quand le Colombien Rigoberto Uran avait été déclaré vainqueur après analyse de la photo-finish. Cette fois, le coureur de la formation Sunweb était clairement le plus fort au sprint face aux Espagnols Alberto Contador et Mikel Landa et au Colombien Nairo Quintana.

Animée en permanence dès le kilomètre 0, comme prévu, cette étape de 101 km entre Saint-Girons et Foix dans l'Ariège n'a pas produit de changement dans le top 4 du classement général. L'Italien Fabio Aru reste en jaune avec 6 secondes d'avance sur le Britannique Chris Froome, 25 sur Bardet et 35 sur Uran. Tous ont en tout cas tenté de s'attaquer, en montée comme en descente. La 5e place, en revanche, est désormais la propriété de Landa, équipier de Froome parti à l'avant avec Contador dans le premier des trois col de 1re catégorie au programme.

Virtuel maillot jaune durant quelques kilomètres, Landa a un temps laisser planer l'hypothèse d'un changement de leader chez la Sky. Mais Froome n'a pas dit son dernier mot, loin de là, en témoigne ses accélérations, sans conséquence, dans la montée finale et la descente vers Foix. Fabio Aru, lui, n'a pas eu besoin de coéquipiers pour assurer la défense de son maillot de leader. Samedi 15 juillet, la 14e étape se termine par deux côtes de 3e cétagorie avant Rodez.

Top10 du classement général après cette 13e étape du #TDF2017 ! pic.twitter.com/KIIYpcgd3Q — Le Tour de Franz (@leTourdeFranz) 14 juillet 2017