publié le 13/07/2017 à 17:04

Jusque dans les derniers mètres, le suspense a été total. Et c'est Romain Bardet qui a surpris ses adversaires en s'imposant au sommet de Peyragudes. Le Français a surpris les cadors du Tour de France pour signer sa première victoire d'étape cette année, la troisième de sa carrière après Saint-Jean-de-Maurienne (2015) et Saint-Gervais-Mont Blanc (2016).



Longtemps au chaud dans la roue de Fabio Aru, le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale a réussi son pari en devançant l'Italien dans les derniers mètres de la course sur une pente à 16%. Après les victoires d'Arnaud Démarre et Lilian Calmejane, cette nouvelle victoire d'étape marque le troisième succès tricolore sur cette Grande Boucle 2017.

Quel sprint de @romainbardet ! Victoire en costaud sur une pente à 16% / Strong sprint by Bardet to take the win on a 16% gradient! #TDF2017 pic.twitter.com/CZMkn3oc5w — Le Tour de France (@LeTour) 13 juillet 2017

Autre sensation : la passation de pouvoir en tête de la course. Littéralement aux abois dans les derniers mètres, Chris Froome perd le maillot jaune. Le Britannique, arrivé avec 22 secondes de retard sur Romain Bardet et 20 sur Fabio Aru, est désormais devancé de 6 secondes au général par l'Italien. Jamais le leader de la Sky n'avait cédé sa tunique après une étape de montagne. Bardet est à 25 secondes de Aru, 19 de Froome

Nouveau classement général, @FabioAru1 en jaune ! / New GC, Aru takes the Yellow Jersey! #TDF2017 pic.twitter.com/nvxiGxyTXE — Le Tour de France (@LeTour) 13 juillet 2017

Autre fait important, Nairo Quintana a une nouvelle fois été à la peine, distancé dès les premières pentes de Peyresourde. Le dauphin de Froome en 2013 et 2015 est désormais pointé à plus de quatre minutes au classement général.



Vendredi 14 juillet, la 13e étape compacte les difficultés en 101 kilomètres, entre Saint-Girons et Foix. Trois cols de 1re catégorie (Latrape, Agnes, Péguère) figurent sur le parcours avant les 27 derniers kilomètres le plus souvent en descente.