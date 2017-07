publié le 13/07/2017 à 10:47

Terminées les journées au scénario redondant et, il faut bien le reconnaître, ennuyeux. La haute montagne, et avec elle son lot d'images spectaculaires, d'échappées tous azimuts, d'attaques entre grands leaders, est de retour sur le Tour, jeudi 13 juillet. À la veille d'un 14 juillet en forme de montagne russe sur 101 km entre Saint-Girons et Foix, les 179 coureurs encore en course s'attaquent à un morceau effrayant pour certains, palpitant pour les autres : Pau-Peyragudes, ses 214,5 km et six ascensions.



Classée en 4e catégorie, la côte de Capvern fait figure de mise en bouche au km 64 (7,7 km de montée à 3,1% de pente moyenne). La suite est bien plus corsée avec le col des Ares (2e catégorie, 7,4 km à 4,6%), puis le col de Menté (1re catégorie, 6,5 km à 8,1%). À partir de Mauléon-Barousse, la route ne cesse de monter et de descendre sur les 50 derniers kilomètres. Le Port de Balès (11,7 km à 7,7 %) conduit à l'altitude de 1.755 mètres, pour une plongée rapide menant directement à l'ascension du col de Peyresourde (9,7 km à 7,8 %).

Dans les 5 derniers kilomètres, la courte descente s'enchaîne avec la montée vers l'altiport de Peyragudes (2,4 km à 8,4 %). La pente atteint jusqu'à 16 %. En 2012, Chris Froome avait attendu le futur vainqueur du Tour, son coéquipier Bradley Wiggins, et pris la 2e place de l'étape derrière Alejandro Valverde. Départ de Pau à 10h55 (lancé à 11h10), arrivée prévue vers 17h05.

Tour de France 2017 : le profil de la 12e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP

Le film de la journée :

10h55 - Départ fictif donné dans les rues de Pau. Porteur du maillot à pois de meilleur grimpeur, Warren Barguil a déjà annoncé la couleur : s'échapper pour prendre de nouveaux points.



10h54 - Le top 30 du classement général :





1. Christopher Froome (GBR/Sky) 47h01:55.

2. Fabio Aru (ITA/AST) à 0:18.

3. Romain Bardet (FRA/ALM) 0:51.

4. Rigoberto Uran (COL/CAN) 0:55.

5. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 1:37.

6. Daniel Martin (EIR/QST) 1:44.

7. Simon Yates (GBR/ORI) 2:02.

8. Nairo Quintana (COL/MOV) 2:13.

9. Mikel Landa (ESP/SKY) 3:06.

10. George Bennett (NZL/LNL) 3:53.

11. Louis Meintjes (RSA/EAU) 5:00.

12. Alberto Contador (ESP/TRE) 5:15.

13. Pierre Latour (FRA/ALM) 5:30.

14. Mikel Nieve (ESP/SKY) 6:18.

15. Sergio Henao (COL/SKY) 6:55.

16. Damiano Caruso (ITA/BMC) 6:58.

17. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 7:56.

18. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 8:46.

19. Carlos Betancur (COL/MOV) 10:34.

20. Brice Feillu (FRA/TFO) 11:43.

21. Warren Barguil (FRA/SUN) 14:11.

22. Guillaume Martin (FRA/AJW) 15:23.

23. Tiesj Benoot (BEL/LOT) 18:44.

24. Jan Bakelants (BEL/ALM) 20:02.

25. Roman Kreuziger (CZE/ORI) 21:06.

26. Daniel Navarro (ESP/COF) 21:59.

27. Bauke Mollema (NED/TRE) 22:55.

28. Jarlinson Pantano (COL/TRE) 23:05.

29. Tony Gallopin (FRA/LOT) 25:44.

30. Sylvain Chavanel (FRA/DEN) 26:10.



10h45 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 12e étape en intégralité.