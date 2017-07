publié le 14/07/2017 à 14:04

Déjà très excitant sur le papier avec ses trois cols de première catégorie à franchir en seulement 101 km, le 13e épisode de ce Tour de France 2017 prend une dimension plus passionnante encore au lendemain de l'inattendu final de Peyragudes.



Comment vont réagir Chris Froome et la Sky ? Fabio Aru a-t-il une équipe assez forte pour conserver le maillot jaune ? Romain Bardet et les AG2R ont-ils l'intention, comme vers Chambéry, de dynamiter la course, notamment dans les descentes ? Les interrogations ne manquent pas, et toute la caravane s'en félicite. À neuf jours de l'arrivée à Paris, rarement le suspense n'aura été aussi intense.

Au départ de Saint-Girons, Aru possède 6 secondes d'avance au classement général sur Fromme, 25 sur Bardet, 55 sur le Colombien Rigoberto Uran et 1'41" sur l'Irlandais Dan Martin. Le maillot de meilleur grimpeur est sur les épaules du Français Warren Barguil, pour qui cette étape dense va beaucoup compter dans cette quête à la Richard Virenque. Pour renforcer plus encoire son maillot vert, l'Allemand Marcel Kittel n'aura pas besoin de s'échapper comme la veille : le sprint intermédiaire est programmé dès le 13e km, avant les ascensions.



Dans le détail, celles-ci présentent les profils suivants : 5,6 km de montée à 7,3% de pente moyenne pour le col de Latrape, 10 km à 8,2 % pour celui d'Agnes, 9,3 km à 7,9 % dans le Mur de Péguère, avec trois derniers bornes très raides (jusqu'à 18 %) sur une voie étroite où la présence du public est interdite pour raison de sécurité. Au sommet de Péguère, il reste 27 km de descente vers Foix. Départ fictif à 14h35, lancé à 14h45, arrivée vers 17h30.

Tour de France 2017 : le profil de la 13e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP

Le film de la journée :

14h10 - Le top 30 du classement général :





1. Fabio Aru (ITA/Astana) 52h51:49.

2. Christopher Froome (GBR/SKY) à 0:06.

3. Romain Bardet (FRA/ALM) 0:25.

4. Rigoberto Uran (COL/CAN) 0:55.

5. Daniel Martin (EIR/QST) 1:41.

6. Simon Yates (GBR/ORI) 2:13.

7. Mikel Landa (ESP/SKY) 2:55.

8. Nairo Quintana (COL/MOV) 4:01.

9. George Bennett (NZL/LNL) 4:24.

10. Louis Meintjes (RSA/EAU) 4:51.

11. Alberto Contador (ESP/TRE) 7:14.

12. Mikel Nieve (ESP/SKY) 7:30.

13. Pierre Latour (FRA/ALM) 8:13.

14. Damiano Caruso (ITA/BMC) 8:53.

15. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 12:16.

16. Sergio Henao (COL/SKY) 13:46.

17. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 14:14.

18. Carlos Betancur (COL/MOV) 15:40.

19. Warren Barguil (FRA/SUN) 16:03.

20. Brice Feillu (FRA/TFO) 16:23.

21. Guillaume Martin (FRA/AJW) 19:27.

22. Tiesj Benoot (BEL/LOT) 23:01.

23. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 29:03.

24. Jarlinson Pantano (COL/TRE) 29:56.

25. Jan Bakelants (BEL/ALM) 32:10.

26. Roman Kreuziger (CZE/ORI) 32:20.

27. Serge Pauwels (BEL/DDT) 33:54.

28. Bauke Mollema (NED/TRE) 34:29.

29. Sylvain Chavanel (FRA/DEN) 38:59.

30. Thomas Degand (BEL/AJW) 45:02.

14h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 13e étape en intégralité.