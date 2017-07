publié le 09/07/2017 à 11:40

Après la victoire de Lilian Calmejane lors d'une étape aussi difficile que la 8ème, menant de Dole à Station des Rousses, les organismes malmenés par les pentes cassantes et la chaleur accablante, les coureurs du Tour de France doivent affronter un profil d'étape encore plus harassant pour les sprinteurs et autres rouleurs. Une trilogie d'ascensions classées hors catégorie se dresse devant le peloton dimanche 9 juillet, dans la 9ème étape menant à Chambéry (181,5 km), à la veille de la première journée de repos. Départ de Nantua à 11h45 (lancé à 11h55), arrivée à Chambéry vers 17h.



La première des sept montées, au total, du parcours est programmée dès la sortie de Nantua : la côte des Neyrolles (2e catégorie, 3,2 km de montée à 7,2% de pente moyenne). Le col de la Biche (hors catégorie, 10,5 km à 9 %), est situé au kilomètre 67,5 et précède une descente technique qui conduit au spectaculaire Grand Colombier, escaladé cette fois par sa voie la plus raide dite la "directissime" (hors catégorie, 8,5 km à 9,9 %).

Au bas de la descente, le Tour passe à Culoz et traverse la vallée pour s'attaquer au Mont du Chat (hors catégorie, (8,7 km à 6,1%), abordé par le marchepied de Jongieux. Le col grimpe jusqu'à 1.504 mètres d'altitude. La descente, sinueuse et rapide, et la partie de plat terminale, sur les 13 derniers kilomètres, conduisent à l'arrivée jugée dans le centre de Chambéry.

Le film de la journée :

12h13 - Deux abandons : le Néerlandais Robert Gesink, 2e hier, et l'Italien Manuele Mori. Plus que 191 coureurs en lice.



12h12 - Un groupe de plus de 20 éléments s'est détaché à l'avant. Après la côtes de Neyrolles, l'ascencion col de Bérentin début immédiatement.



12h08 - Chute à l'arrière du peloton impliquant Gesink et surtout Manuele Mori, qui se tord de douleur sur la route, probablement l'épaule droite touchée.



12h05 - Wellens ne parvient pas à creuser d'écart significatif. Derrière, les attaques se multiplient, ici celle de Thibaut Pinot.



12h02 - Météo capricieuse en plus de la difficulté extrême de cette étape qui pourrait entrer dans la légende. Des fines gouttes tombent sur le peloton dans ces premiers km.



12h01 - Le premier attaquant du jour est le Belge Tim Wellens (Lotto-Soudal).



11h59 - Départ réel donné et première attaque à l'avant. À l'arrière, Arnaud Démarre est lâché d'entrée.

Arnaud Demare pète dès les premiers mètres de cette étape ¿ #TDF2017 pic.twitter.com/w2601oPe65 — Dans la musette (@DansLaMusette) 9 juillet 2017

11h52 - Les 20 premiers du classement général au départ de cette 9e étape :





1. Christopher Froome (GBR/Sky) 33h19:10.

2. Geraint Thomas (GBR/SKY) à 0:12.

3. Fabio Aru (ITA/AST) 0:14.

4. Daniel Martin (EIR/QST) 0:25.

5. Richie Porte (AUS/BMC) 0:39.

6. Simon Yates (GBR/ORI) 0:43.

7. Romain Bardet (FRA/ALM) 0:47.

8. Alberto Contador (ESP/TRE) 0:52.

9. Nairo Quintana (COL/MOV) 0:54.

10. Rafal Majka (POL/BOR) 1:01.

11. Rigoberto Uran (COL/CAN) 1:01.

12. Pierre Latour (FRA/ALM) 1:07.

13. Louis Meintjes (RSA/EAU) 1:24.

14. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 1:29.

15. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 1:33.

16. Mikel Landa (ESP/SKY) 1:47.

17. Andrew Talansky (USA/CAN) 1:57.

18. Serge Pauwels (BEL/DDT) 2:00.

19. Nicolas Roche (IRL/BMC) 2:14.

20. Guillaume Martin (FRA/AJW) 2:23.

...



11h48 - Le départ fictif vient d'être donné dans les rues de Nantua.



11h40 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 9e étape.

Tour de France 2017 : le profil de la 9e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP

