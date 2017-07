Le Journal des Sports : Roger Federer réalise l'exploit à Wimbledon

avec Le Service des Sports et La rédaction numérique de RTL

publié le 17/07/2017 à 09:17

"Divin". La Une de l'Équipe paru ce lundi 17 juillet s'adresse à Roger Federer. Le Suisse a remporté pour la huitième fois la finale du tournoi de Wimbledon face au Croate Marin Cilic (6-3, 6-1, 6-4). Âgé de 35 ans, il s'offre ainsi un 19e titre en Grand Chelem, alors qu'il était blessé en début d'année. "Il est étonnant, c'est vraiment un homme assez unique [...] La manière dont il a géré sa carrière est un exemple dans un monde où tout va plus vite, tout est à court terme. On voit que lui, il est dans la durée, dans le long-terme.Je pense que cela fait du bien à tout le monde", a déclaré l'ancien joueur de tennis français Arnaud Boetsch.



Numéro 3 mondial derrière Rafael Nadal et Andy Murray, Roger Federer rêve désormais de reprendre la place de l'Écossais. Le prochain rendez-vous aura lieu lundi 28 août lors de l'Us Open aux États-Unis.

À écouter également dans ce journal :

- Tour de France : Chris Froome conserve le maillot jaune, mais c'est le Néerlandais Mollema qui a remporté la 15e étape du Puy-en-Velay. Le Britannique a désormais 18 secondes d'avance sur Fabio Aru et 23 secondes sur le Français Romain Bardet.

- Football : RTL commence son tour de France des clubs de Ligue 1, à Strasbourg. Le club est de retour dans l'élite pour la première fois depuis 2008.