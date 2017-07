publié le 16/07/2017 à 18:07

Son accélération à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée aura été gagnante. Baukke Mollema, parti seul en fin de course, a réussi son pari en s'imposant en solitaire lors de cette 15e étape du Tour de France malgré quatre poursuivants à ses trousses. Mais le groupe emmené par les Français Warren Barguil et Tony Gallopin n'a pa su s'entendre suffisamment pour faire son retard.



Derrière, les favoris du Tour de France sont arrivés ensemble avec environ six minutes de retard. Chris Froome, malgré un problème technique qui l'a forcé à mettre le pied à terre avant l'ascension du col de Peyra Taillade, répertorié en catégorie 1, conserve son maillot jaune. Fabio Aru et Romain Bardet n'ont pas réussi à reprendre la moindre seconde au Britannique et pointent toujours à la seconde et troisième place du classement général.

Juste derrière, Dan Martin a repris quelques secondes à ce trio de tête, 13 secondes exactement, en accélérant dans les derniers kilomètres. L'Irlandais pointe dorénavant à 1'12 du maillot jaune.



Quintana cède encore du terrain

En revanche, Nairo Quintana est encore apparu en grandes difficultés. Le Colombien, 46e de cette 15e étape, est arrivé avec 10'19 de retard sur Baukke Mollema et 3'54 sur le groupe de Chris Froome. Un tel retard qui éjecte le coureur de l'équipe Movistar du Top 10 au profit de l'Italien Damiano Caruso.





Depuis le début de la Grande Boucle, Nairo Quintana peine à montrer ses qualités sur les routes françaises et semblent régulièrement en grandes difficultés. Deuxième en 2013 et 2015, troisième en 2016, le Colombien pointe seulement à la 11e place au terme de cette étape alors que le peloton se rapproche des Alpes.

Barguil fait le plein en montagne

Autre fait notable de cette 15e étape, la performance de Warren Barguil dans sa quête du maillot à pois. Leader du classement du meilleur grimpeur au soir de la 9e étape, le Français n'a plus quitter cette place. Et ce dimanche 16 juillet, il a même consolidé son avance. S'il n'a pas pu se battre dans les derniers mètres pour la victoire finale, le coureur de l'équipe Sunweb a réalisé un véritable numéro dans les ascensions de cette étape.



Devant au sommet de la montée de Naves d'Aubrac (catégorie 1), de la côte de Vieurals (catégorie 3) et du col de Peyra Taillade (catégorie 1), Warren Barguil a fait le plein de confiance et compte désormais 78 points d'avance sur le second, Primoz Roglic.