publié le 17/07/2017 à 06:22

"Le peloton se repose au Puy-en-Velay, et moi je me souviens de Roger Pingeon, mort cet hiver, le 19 mars, raconte Christian Laborde lundi 17 juillet. Roger Pingeon, j'ai commencé par ne pas l'aimer, par lui en vouloir un peu, avoue-t-il. Nous sommes en 1967. Jacques Anquetil a mis fin à sa carrière et le Tour de France ne saurait, cette fois, échapper à notre champion préféré, leader de l'équipe de France : Raymond Poulidor".



"Nous étions à la maison des Français comme les autres, 'Poulidoristes'. Pour nous, il y avait 'Poupou'". Pourtant, rien ne se passera comme prévu et l'homme aujourd'hui âgé de 81 ans ne gagnera pas le Tour (9e cette année-là). Il ne le gagnera d'ailleurs jamais (trois fois 2e, cinq fois 3e), pas plus qu'il ne portera le maillot jaune.

