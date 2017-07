publié le 15/07/2017 à 17:59

Comme prévu, l'échappée n'a pas pu aller au bout. Si cinq coureurs ont fait la course en tête pendant une grande partie de la course, parmi lesquels deux Français Thomas Voeckler et Maxime Bouet, le peloton est petit à petit revenu sur la tête avant de recoller à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Thomas De Gendt, alors seul en tête à ce moment là, n'a rien pu faire et se contente du titre du combatif du jour.



À l'arrivée, Michael Matthews a tiré son épingle du jeu en s'imposant au terme de cette 14e étape entre Blagnac et Rodez (181km). La première victoire d'étape pour l'Australien dans cette Grande Boucle 2017. Il devance le champion olypique, le Belge Greg Van Avermaet.

Une étape qui a cependant souri à Chris Froome. Le Britannique, qui avait perdu son maillot jaune le 13 juillet dernier, a récupéré son bien au terme de cette 14e étape. Fabio Aru, leader depuis trois étapes, a cédé dans les derniers mètres. Mauvais positionnement ou coup de fatigue ? Difficile à dire à l'arrivée même si l'absence de l'Italien en tête de peloton pose question.