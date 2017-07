publié le 15/07/2017 à 17:18

Alors que la fin de la première manche se profile bien pour Venus Williams ce samedi 15 juillet 2017, la finale du tournoi de Wimbledon va soudain lui échapper au terme d’un rally de 19 coups. Menée 5 jeux à 4, l’Espagnole Garbiñe Muguruza va parvenir à contenir la puissance de l’Américaine et sauver une première première balle de set. Après avoir enchaîné sur un service gagnant pour sauver une seconde balle décisive, Garbine Muguruza ne laissera plus aucune chance à Venus Williams et survolera le reste de la rencontre pour remporter finalement son deuxième titre en Grand Chelem (7/5, 6/0).



Si le premier set est extrêmement accroché, l'Espagnole va largement dominer son adversaire dans la seconde manche en arrachant un break d'entrée, pour ne laisser aucune chance à la championne américaine de 37 ans jusqu'à la fin du match. La 15e joueuse mondiale se permettra même de remporter la finale en usant d'un challenge alors qu'elle menait déjà 5 jeux à 0.

Garbiñe Muguruza fait un retour tonitruant après avoir quitté Roland Garros en larmes. À 23 ans, cette jeune joueuse remporte son 4e titre, et déjà son deuxième tournoi du Grand Chelem après sa victoire en 2016 à Roland Garros. Après avoir déjà échoué cette année en finale de l'Open d'Australie, Venus Williams n'a pas manqué de saluer son adversaire. "J'ai connu des bons moments sur les deux dernières semaines. Serena tu me manques, je n'ai pas réussi ce que tu as réussi toi", a ajouté la quintuple détentrice du titre alors que sa sœur était absente en raison de sa grossesse.