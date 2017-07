Wimbledon : Roger Federer remporte son 8e titre à Londres

publié le 16/07/2017 à 17:02

La troisième fois a finalement été la bonne. Après deux finales perdues en 2014 et 2015, Roger Federer est redevenu le roi du gazon londonien dimanche 16 juillet. Dans un Center Court acquis à sa cause, la légende suisse a remporté son huitième tournoi de Wimbledon en dominant facilement Marin Cilic, 6e joueur au classement ATP. Seul le Suisse détient désormais le plus grand nombre de victoires à Wimbledon, puisque Roger Federer a désormais dépassé les sept titres du Britannique William Renshaw et de l'Américain Pete Sampras.



À 35 ans, Roger Federer a survolé la quinzaine londonienne en pratiquant un tennis remarquable. Handicapé par une blessure au pied gauche ou tout simplement dépassé par l’événement, Marin Cilic n'a pas réussi à se mettre au niveau de son adversaire avant la troisième manche. Malgré sa finale en demi-teinte, le Croate de 28 ans reste l'auteur d'une très bonne quinzaine dans le temple du gazon.

Il n'avait plus remporté ce tournoi du Grand Chelem depuis 2012 alors qu'il s'était incliné à deux reprises en 2014 et 2015 en finale. L'ancien numéro 1 mondial, qui avait fait l'impasse sur Roland-Garros pour se consacrer à Wimbledon, décroche 19e titre du Grand Chelem de sa carrière et le deuxième titre majeur de la saison après l'Open d'Australie en janvier.