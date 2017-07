publié le 03/07/2017 à 06:46

Wimbledon ouvre officiellement ses portes ce lundi 3 juillet. Après un tournoi de Roland-Garros marqué par le dixième sacre de Rafael Nadal dans le tableau masculin, les meilleurs joueurs de tennis ont rendez-vous à Londres pour le troisième Grand Chelem de la saison.



Et autant dire que chez les hommes, le "Big Four" est grandissime favori de cette édition 2017. Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray et Novak Djokovic, tous anciens vainqueurs du titre, arrivent en forme. Redevenus conquérants, le Suisse et l'Espagnol se présentent comme les principaux prétendants au titre, avec la perspective de s'affronter en finale. Federer, bientôt 36 ans, a survolé le début de saison avec des titres à l'Open d'Australie, Indian Wells et Miami, avant de faire l'impasse sur Roland-Garros pour se préserver pour Wimbledon. Un choix gagnant ? S'il a trébuché à Stuttgart pour son entrée en lice, le Suisse s'est rattrapé avec un neuvième titre à Halle où personne ne lui a pris un set.

Mais derrière, le tenant du titre Andy Murray assure avoir soigné sa hanche récalcitrante, tandis que le Serbe reste sur une victoire samedi à Eastbourne. Si les cadors ont redressé la barre plus tôt en 2017, il a fallu attendre ces dernières semaines, voir ces derniers jours, pour voir Murray et "Djoko", en crise de confiance, sortir la tête de l'eau.

Chez les femmes, tout est possible

Si chez les hommes, le tournoi ne devrait pas échapper au "Big Four", chez les filles, tout est possible. En l'absence de Serena Williams, tenante du titre mais enceinte, et de Maria Sharapova, blessée, une myriade de prétendantes se lanceront dans l'arène. La Tchèque Petra Kvitova, qui vise un troisième titre après une bonne préparation, se dégage un peu. Six mois après une agression par un cambrioleur, la Tchèque a confirmé son retour au premier plan en remportant le tournoi de Birmingham.



Johanna Konta sera la préférée de Wimbledon. Un public que la Britannique a tenu à rassurer dimanche, en expliquant se sentir bien après sa blessure au dos qui l'avait contrainte à renoncer à sa demi-finale à Eastbourne. La N.2 mondiale Simona Halep, la jeune Lettone Jelena Ostapenko, lauréate de Roland-Garros à la surprise générale, et Venus Williams figurent toutes dans la même moitié de tableau.





La Française Kristina Mladenovic se trouve dans l'autre moitié de tableau en compagnie de la N.1 mondiale et finaliste sortante, Angelique Kerber, toujours en panne de confiance mais qui espère bien mettre sa saison manquée sur terre battue derrière elle, et de la récente gagnante d'Eastbourne, la Tchèque Karolina Pliskova.