publié le 13/07/2017 à 19:30

Comme la plupart du temps, le 14 juillet sur le Tour de Fran ce promet aussi son feu d’artifice, sur la route, avec des étapes spectaculaires proposées depuis des décennies par les organisateurs de la plus grande course au monde. Il y a toutes les raisons de penser que ce sera encore le cas sur cette édition 2017 avec cette étape courte (101 km), dense et montagneuse entre Saint-Girons et Foix, dans le département de l'Ariège.



De la sous-préfecture à la préfecture, le parcours franchit trois difficultés classées en 1re catégorie. Le col de Latrape (5,6 km de montée à 7,3% de pente moyenne) est toutefois sensiblement moins dur que le col d'Agnes (10 km à 8,2 %). À partir de Massat, la route grimpe vers le Mur de Péguère (9,3 km à 7,9 %). Les trois derniers kilomètres, très raides (jusqu'à 18 %), empruntent une voie étroite où la présence du public sera interdite pour raison de sécurité.

Le sommet, distant de 27 kilomètres de l'arrivée, précède une longue descente, souvent en faux-plat, jusqu'à l'allée ombragée de Villote, les petits Champs-Élysées de Foix. Lors de la dernière arrivée du Tour, l'Espagnol Luis Leon Sanchez s'était imposé au terme d'une étape troublée par le lancement de clous de tapissier sur la route en haut de Péguère (2012). Départ à 14h35 (lancé à 14h45), arrivée vers 17h30.

Tour de France 2017 : le profil de la 13e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP