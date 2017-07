et Le Service des Sports

publié le 13/07/2017 à 07:45

Le Tour de France 2017 reprend de la hauteur jeudi 13 juillet avec une 12e étape longue de 214,5 km dans les Pyrénées, entre Pau et l'altiport de Peyragudes (1.580 m d'altitude), rejoint dans la foulée de l'ascension du redoutable Port de Balès.



"Peyragudes, c'est le col de Peyresourde, plus les Agudes", explique Christian Laborde à quelques heures du début de cette journée aussi attendue par les suiveurs que redoutée par les coureurs. "Comme si le col de Peyresourde ne suffisait pas. Non, il fallait du rab de pente, un petit coup de 16%, pour permettre aux meilleurs grimpeurs de se prendre pour James Bond. Car les premières images de Demain ne meurt jamais ont été tournées à Peyragudes. Bond, James Bond, dossard 007", s'amuse l'écrivain.

Durant toute la durée de ce Tour de France 2017 (1er-23 juillet), retrouvez chaque matin à 7h30 Fenêtre sur Tour, l'échappée radiophonique, de Christian Laborde. Cette plume raconte la fabuleuse histoire du Tour en une minute chrono. Retour sur un siècle d’aventure humaine à travers un hommage vibrant aux coureurs, toutes générations confondues.