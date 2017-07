publié le 14/07/2017 à 08:30

Au lendemain d'un final aussi incroyable qu'haletant, le peloton du Tour de France 2017 s'attaque au deuxième morceau des Pyrénées vendredi 14 juillet, une 13e étape courte (101 km) mais redoutable avec un enchaînement de trois cols de 1re catégorie.



"Saint-Girons - Foix, c'est 100 bornes à peine, mais 100 bornes en Ariège, c'est jamais du gâteau, résume Christian Laborde. Car ce pays, contrairement à celui de Jacques Brel, ignore la platitude. Les bosses et les cols s'enchaînent, et rares sont les coureurs qui songeront à la bagatelle en traversant le village de Seix. 'Sea, sex and sun', c'est pas ici". Ici, c'est le col de Latrape, le col d'Agnès et le mur de Péguére.

Durant toute la durée de ce Tour de France 2017 (1er-23 juillet), retrouvez chaque matin à 7h30 Fenêtre sur Tour, l'échappée radiophonique, de Christian Laborde. Cette plume raconte la fabuleuse histoire du Tour en une minute chrono. Retour sur un siècle d’aventure humaine à travers un hommage vibrant aux coureurs, toutes générations confondues.