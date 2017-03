Le journal de 7h : Le PSG, secoué après sa défaite face au Barça

publié le 09/03/2017 à 07:46

C'est un lendemain de naufrage pour le PSG. La "Remontada" tant souhaitée par le Barça a bel et bien eu lieu, lors du match retour qui opposait le PSG et le Barça, mercredi 8 mars. Les Barcelonais ont battu les Parisiens 6 buts à 1 au Camp Nou. Paris est humilié, après avoir gagné le match aller 4-0 le 14 février dernier. Suite à la défaite, les supporters parisiens présents à Barcelone, ne trouvaient pas les mots. "C'est une tragédie ! Ils ont très très mal joué, ils ont eu peur ! On ne peut pas jouer un match comme ça", s'insurge l'un d'entre eux.



Situation inédite : le PSG est disqualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, un scénario irrationnel après leur victoire en match aller face au Barça. Hier, les Parisiens ont dû encaisser 3 buts en seulement 7 minutes au bout de la 88e minute. Hagard, le footballeur Adrien Rabiot essaie de mettre des mots sur cette chute vertigineuse : "Le match a commencé, on s'est tous mis derrière et on les a laissé jouer, ce n'était pas la consigne. Tout le travail qu'on a mis en œuvre au match aller et toute la préparation qu'on a faite est réduite à ça", se désole le milieu de terrain.

À écouter également dans ce journal :

- Johnny Hallyday confirme souffrir d'un cancer, mais assure être en "bonne forme physique".

- Bernard Cazeneuve vole au secours de Benoît Hamon. Le Premier ministre se rend ce jeudi 9 mars au QG de campagne du candidat socialiste.



- Affaire Troadec : il y avait bel et bien un trésor subtilisé par Pascal Troadec, selon les propos de sa mère publié dans Le Parisien.



- Huit mineurs sont présentés à un juge ce jeudi 9 mars, après les violents incidents qui ont eu lieu à l'intérieur d'un lycée de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), mardi 7 mars.



- Une employée de l'hôpital Cochin à Paris, témoigne sur les conditions de travail des infirmières, suite au suicide de l'une de ses collègues.



- Les "Demoiselles de Rochefort" fêtent leur 50e anniversaire ce jeudi 9 mars.