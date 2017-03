publié le 09/03/2017 à 01:28

Le Barça a sûrement l'un des trios offensifs les plus impressionnants dans le monde du football : Messi-Suarez-Neymar. Et les trois attaquants blaugranas ont voulu le montrer en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Battus au match aller (4-0), les hommes de Luis Enrique ont réussi l'impensable en se qualifiant pour les quarts de finale de la Ligue des champions grâce à une large victoire au Camp Nou (6-1).



Et la vedette du soir n'est pas le quintuple Ballon d'or argentin mais bel et bien Neymar. Le Brésilien a été l'instigateur numéro un du véritable exploit réalisé par le FC Barcelone. Avec un penalty provoqué, deux buts inscrits et une passe décisive, l'attaquant a porté les siens. À l'aller, le numéro 11 avait été le seul Barcelonais à surnager. Au retour, il a passé la seconde et a été tout simplement étincelant. "C'est le meilleur match que j'aie joué dans ma vie. Pour tout ce qu'il signifie, pour tout ce que nous avons vécu", a déclaré le principal intéressé à la fin de la rencontre.

Une fin de match extraordinaire

Le capitaine de la Seleçao, âgé de 25 ans, est celui qui a ravivé la flamme dans le camp barcelonais. Alors que le Barça avait fait le plus dur en inscrivant trois buts avant l'heure de jeu, Edinson Cavani a débloqué le compteur parisien, douchant les espoirs de qualification pendant quelques minutes. Le FC Barcelone devait dès lors marquer à trois reprises pour espérer voir les quarts de finale de la compétition.

Une tâche surhumaine ? Pas pour Neymar, Busquets, Rakitic... L'attaquant brésilien, qui avait commencé par provoquer un premier penalty, transformé par Lionel Messi (50e), a ensuite pris les choses en main. Il a d'abord marqué le quatrième but d'un magnifique coup franc excentré en pleine lucarne (88e) avant de prendre ses responsabilités en transformant un nouveau penalty qui devrait longtemps faire polémique (91e).

Je sais que nous avons écrit l'histoire Partager la citation





Mais le miracle n'aurait jamais eu lieu sans une dernière inspiration de grande classe. Il restait alors une poignée de secondes à jouer dans un Camp Nou de nouveau en fusion. Son ouverture au-dessus de la défense pour Sergi Roberto est une amour de petit ballon que le joueur catalan n'a eu qu'à prolonger au fond pour écrire l'histoire (95e).

Pari gagné pour Neymar

De quoi achever une soirée légendaire. Neymar en a été la plus belle étoile. Et dire que, selon la presse catalane, le Brésilien avait confié à ses partenaires qu'il était sûr de pouvoir inscrire un doublé contre Paris. C'est donc un pari réussi alors que le Brésilien réalisait une saison en demi-teinte jusqu'à présent. Mais même quand les circonstances sont contraires, il reste un des véritables artistes du ballon rond. "La qualification semblait perdue donc nous avons joué sans pression, avec joie, en donnant tout pour marquer (...) Je sais que nous avons écrit l'histoire, une équipe comme celle-ci est capable de tout", a-t-il commenté.



Et s'il devrait longtemps se rappeler de cette soirée du 8 match, son adversaire direct devra lui tenter de l'oublier. En réussite depuis de longues semaines, Thomas Meunier a été en grande difficulté tout au long de la rencontre, à l'image de l'intégralité de la défense parisienne, concédant notamment un penalty... sur une accélération de Neymar. Définitivement l'homme de cette "remontada".