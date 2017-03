et Loïc Farge

publié le 09/03/2017 à 07:29

À 46 jours du premier tour de l’élection présidentielle, le président de la République a convoqué mercredi 8 mars un Conseil des ministres élargi, secrétaires d'État compris. François Hollande, qui réservait ces dernières semaines ses commentaires politiques à ses interlocuteurs privés, s'est livré à une critique en règle de la campagne électorale en cours.



Une campagne qu’il juge d'une "qualité assez basse", "pas à la hauteur", "loin des préoccupations des Français", a révélé le site Internet du Monde. Surtout, François Hollande s'en est pris au processus des primaires, qu’il juge néfaste. Pour preuve, selon lui, les deux candidats issus d'une primaire - François Fillon et Benoît Hamon - sont confrontés à de sérieux problèmes de crédibilité, a-t-il constaté. D’ordre personnel, dans le cas du premier ; et d’ordre programmatique, dans le cas du second.

Le chef de l'État ne digère pas vraiment la position très critique du candidat socialiste à l’égard du bilan du quinquennat. Un commentaire présidentiel diversement apprécié autour de la table. "Son truc ne tient pas, c'est de l’amertume, ça n’a aucun sens !", persiflait dans la soirée un membre du gouvernement, qui aurait bien rappelé au Président, si cette intervention n'avait pas été faite à la toute fin du Conseil des ministres, qu'il avait lui-même été désigné candidat en 2011 grâce à une primaire et qui estime que ce mode de désignation est désormais plébiscité par les électeurs.