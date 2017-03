publié le 09/03/2017 à 00:49

Le Barça a réussi sa "remontada". Largement battus au match aller au Parc des princes (4-0), les Catalans ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Au terme d'un match de folie, le Barcelone de Messi a humilié le Paris-Saint-Germain au Camp Nou (6-1), ce mercredi 8 mars. Aucune équipe n'avait jamais réussi à remonter un tel handicap en C1. Le Barça y est parvenu et son ailier brésilien, Neymar, y est pour beaucoup dans cette historique qualification pour les quarts de l'épreuve-reine européenne.



"Le PSG a été bidon, comme le Barça a été bidon au match aller", a réagit Bixente Lizarazu au micro RTL. "Ce qui est décevant dans ce que le PSG a produit ce soir, c'est qu’ils n'ont jamais rien maîtrisé, y compris quand ils sont revenus à 3-1, où là normalement, la messe est dite (...) Ils n'ont jamais maîtrisé leur sujet. Ils ont subi", regrette le champion du monde. Avant de poursuivre : "On ne peut pas dire que c'était un grand Barça, mais je crois surtout que le PSG est passé à côté. Il n'y a que dans la deuxième période où on voyait que sur les contre-attaques, c'était un peu plus fluide, un peu plus tranchant".

Bixente Lizarazu critique également la préparation du PSG. "Ce Paris-Saint-Germain avait de grosses fragilités. Ils n'ont pas abordé ce match-là comme ils devaient l'aborder. (...) Après, ils ne peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes", estime-t-il. "Il n'y a absolument aucune comparaison possible entre ce que le PSG a réalisé à Paris et de la même façon, l'attitude du Barça n'avait absolument rien à voir", note l'ancien international.

"Est-ce que tu pouvais prévoir que ce Barça-là allait réussir à faire 6-1 avec un Messi pas des grands jours", demande Bixente Lizarazu pour qui l'homme du match est incontestable. "Celui qui a fait la différence, c'est Neymar. Il marque un coup franc de folie, il marque le penalty et c'est lui met la passe décisive sur le dernier but", rappelle-t-il. "C'est Neymar qui a été le grand bonhomme de ce match."