publié le 08/03/2017 à 13:00

Les éternelles Demoiselles de Rochefort soufflent leur 50 bougies. Éternelles par leurs chansons, leurs chorégraphies ou par les actrices qui les ont incarnées. La comédie musicale de Jacques Demy, sortie au cinéma le 8 mars 1967 est aujourd'hui encore une référence du genre. Un film culte, qui en a inspiré tant d'autres, comme récemment avec La La Land de Damien Chazelle, récompensé de six Oscars et de sept Golden Globes.



Catherine Deneuve et Françoise Dorléac sont Delphine et Solange, les héroïnes de l'histoire, qui rêvent de faire carrière dans la danse et dans la musique, loin de Rochefort où elles habitent. Les sœurs - à l'écran comme dans la vie - sont aussi en quête du grand amour. Jacques Perrin incarne Monsieur Maxence, un militaire rêveur à la recherche de celle qu'il appelle "idéal féminin". Et Les Demoiselles de Rochefort ne serait pas un film culte sans la présence de l'incontournable Gene Kelly, à l'époque star mondiale de la comédie musicale.

Les personnages sont tous liés, se croisent, sans jamais trouver celui ou celle qu'ils cherchent. La musique du film, composée par Michel Legrand, offre les moments les plus mémorables du long-métrage de Jacques Demy. Qui n'a jamais fredonné La chanson des jumelles, celle de Maxence, ou des forains ? 50 ans après, Les Demoiselles de Rochefort n'ont pas pris une ride.