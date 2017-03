Unai Emery après le match retour de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le PSG

C'est un cauchemar pour le PSG... Ce mercredi 8 mars le club parisien a subi une défaite historique face au Barça (6-1). Un score fleuve synonyme d'élimination dès les huitièmes de finale de la Ligues des champions, et ce malgré la large victoire parisienne au match aller (4-0). La "remontada" a bel et bien eu lieu côté blaugrana.



Un match complètement fou où le PSG a tenu son billet pour les quarts de finale jusque dans les ultimes secondes. Mais Neymar, auteur d'un doublé quelques minutes plus tôt, a délivré un caviar pour Sergi Roberto dans les arrêts de jeu de cette rencontre désormais historique. Il faut dire qu'aucun club n'avait remonté pareil handicap au terme du match aller de Ligue des champions.

Pour le PSG, il s'agit d'un énorme coup dur que les supporters parisiens ont bien du mal à accepter. Sur Twitter, les réactions sont nombreuses.

Je suis encore enfoncé dans le canapé face à la télévision. Immobile. — Pierre B. (@Pierre_B_y) 8 mars 2017

@riouyoann j'ai les larmes aux yeux depuis 1 heure maintenant. C'est terrible. Je n'avais pas demandé à naitre fan du PSG moi. — VelvetFootball (@VelvetFootball) 8 mars 2017

Mais certains supporters parisiens voient encore plus loin et appréhendent la fin de la saison après une telle désillusion sur la scène européenne. Le PSG va-t-il se relever et réussir à conquérir un nouveau sacre sur la scène nationale ?

La fin de saison va être longue... Tu ne te relèves jamais d'un tel truc. Et ils reste trois mois. Pffiou... — Mathieu Faure (@matfaure) 8 mars 2017

Saison finie pour le #PSG... On s'en remettra pas... Honte à nous! C'est une faute professionnelle!!! #FCBPSG — SupraOva (@SupraOva) 8 mars 2017