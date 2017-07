JO 2024 : Paris et Los Angeles vers un accord

publié le 12/07/2017 à 11:51

Le Comité international olympique (CIO) a proposé mardi aux villes candidates Los Angeles et Paris une alternative inédite : être assurées de pouvoir organiser toutes les deux les Jeux, à condition qu'elles se répartissent 2024 et 2028. Une décision pas si évidente, puisque les deux villes candidataient toutes deux pour 2024. Pour Bernard Lapasset, co-président de Paris 2024 qui était au micro de RTL mercredi, "il y a une grosse pression".



"Ce n'est pas terminé", assure-t-il. "On se dit qu'on va pouvoir aller encore plus loin, et encore plus fort. Il y a l'immédiateté du dossier, on a mobilisé énormément de personnes". Selon l'organisation, Paris est donc plus que jamais prête à obtenir les Jeux Olympiques de 2024.

Mardi à Lausanne, le comité de candidature de Paris avait sorti le grand jeu pour convaincre le CIO, avec notamment la présence du président Emmanuel Macron. "On a la puissance de notre exposé pour nous, et la reconnaissance qui a été soulignée par l'ensemble des membres du CIO. Aujourd'hui on est des candidats solides."

"Il n'y aucune tension avec Los Angeles"

Mais si la compétition reste plus forte que jamais, l'accord proposé par le CIO reste un avantage pour les deux candidates, assurées d'être toutes deux "ville olympique" dans les années à venir.



L'hypothèse que Paris et Los Angeles ne trouvent pas un accord sur les éditions futures est "à écarter" selon Bernard Lapasset. "On a tous intérêt à gagner, à terminer avec les honneurs de l'olympisme. Il n'y aucune tension avec Los Angeles, et puis dans le monde sportif, chaque épreuve est d'abord une rencontre."



Si jamais les deux villes concurrentes ne trouvaient pas d'accord, le Comité olympique retournerait à une attribution concernant uniquement les Jeux Olympiques de 2024, et la ville non choisie ne serait alors pas assurée d'organiser les Jeux de 2028. La décision finale sera annoncée à Lima, au Pérou le 13 Septembre.