Paris et Los Angeles devant le CIO pour les JO 2024

publié le 11/07/2017 à 11:23

45 minutes pour convaincre, 30 minutes de questions. Paris va tout faire pour obtenir l'organisation des Jeux en 2024. La capitale passe son grand oral devant le CIO ce mardi 11 juillet dans la matinée. Los Angeles a débuté avec une prise de parole à 9 heures,suivi de la délégation française à 10h30. Tout a été répété au millimètre, y compris l'entrée sur scène des intervenants.



Parmi eux, Emmanuel Macron. Le président de la République est arrivé dès hier soir à Lausanne. "Porter les valeurs de l'olympisme, c'est ce dont notre monde a besoin", a-t-il lancé. "Dans un monde qui doute, parfois se fracture, où les tensions renaissent, nous avons besoin de ces structures qui portent la Concorde entre les nations", a poursuivi le chef de l'État.

Le CIO devrait également se prononcer cet après-midi sur le principe de la double attribution 2024-2028. Paris va donc forcément organiser les JO. Reste à déterminer l'année.

À écouter également dans ce journal

- Les coureurs du Tour de France reprennent la route aujourd'hui pour la 10e étape entre Périgueux et Bergerac. 178 kms, d'une étape à priori taillée pour les sprinters.



- Il y avait comme un petit air de nostalgie hier soir à Toulouse. Des anciens champions du monde de 98 ont joué un match pour la bonne cause. Zidane, Blanc, Lizarazu, Deschamps, Barthes opposés à des joueurs du Stade Toulousain, des rugbymen. Les recettes vont être reversées à une association créée par l'ancien gardien de but Pascal Olmeta, Un sourire, un espoir pour la vie, qui aident des enfants atteints du cancer.



- Wimbledon. Le Français Adrian Mannarino affronte Novak Djokovic en 8e de finale. La rencontre n'a pas pu se jouer hier en raison du marathon entre Nadal et le luxembourgeois Muller : 5 sets, 5 heures de jeu. Et c'est l'Espagnol qui a fini par s'incliner après avoir remonté les deux premiers sets.