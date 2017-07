JO : Paris assurée d'organiser les Jeux en 2024 ou 2028

publié le 11/07/2017 à 17:20

Paris accueillera sans doute les Jeux olympiques d'été de 2024 ou de 2028. Idem pour Los Angeles. Le Comité international olympique (CIO) a donné son accord, mardi 11 juillet, pour que l'attribution de l'organisation des deux éditions soit faite de manière simultanée. Des négociations vont désormais débuter entre le CIO et les deux villes pour aboutir à un accord fort probable sur l'ordre d'attribution. Les membres du CIO réunis à Lima pour leur 131e session devront alors simplement ratifier cet accord le 13 septembre.



Une fois la décision annoncée à Lausanne, les maires des deux villes candidates, Anne Hidalgo et Eric Garcetti, sont montés à la tribune pour dire "merci" de concert. Auparavant, les deux délégations avaient passé leur grand oral pour présenter leur projet.

Pour Paris, Emmanuel Macron a spécialement fait le déplacement pour souligner l'unité et le professionnalisme de la capitale. Outre le président de la République, six autres personnes avaient pris la parole pour Paris, dont le triple champion olympique de canoë-kayak et co-président du comité de candidature Tony Estanguet, la boxeuse Sarah Ourahmoune, vice-championne olympique à Rio, ou le Prix Nobel de la Paix 2006, Muhammad Yunus.



Si Paris reste concentré sur 2024, pour des Jeux du centenaire (après ceux de 1924 déjà organisés dans la capitale française), le patron de la candidature américaine a été le premier à évoquer la possibilité pour Los Angeles d'accepter 2028. "Pour parler clairement, la candidature de LA 2024 n'a jamais été uniquement à propos de Los Angeles et uniquement à propos de 2024", a déclaré Casey Wasserman.