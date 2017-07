JO 2024 : une bonne opération économique pour la France ?

publié le 12/07/2017 à 07:23

C'est à la fois un chantier pharaonique et un projet assez réaliste. En effet, 95% des infrastructures qui vont être utilisées pour les JO existent déjà (Roland-Garros, Bercy Accor Hôtel Aréna, le Stade de France...). On sait également que des lieux symboliques de la région parisienne, comme le Château de Versailles, le Grand Palais ou la Seine, vont être utilisés ponctuellement pour accueillir des compétitions. Le but, en utilisant ces monuments connus dans le monde entier, c'est d'envoyer une carte postale pendant un mois, une image d'Épinal de la capitale qui doit booster le tourisme et l'attractivité du pays.



Finalement il n'y aura que 5% de nouvelles infrastructures dans la capitale, pour une ardoise de 6,5 milliards quand même. On va construire une piscine olympique à Saint-Denis, ce qui va réparer un manque évident d'équipements de ce type en Seine-Saint-Denis. Dans le "93", 50% des enfants ne savent pas nager, contre 30% au niveau national. Cette piscine, c'est aussi de la politique d'aménagement du territoire.

On va construire aussi le village des athlètes entre Saint-Denis et Saint-Ouen et le village des médias au Bourget. En tout, 4.500 logements neufs dans ces quartiers, 100.000 mètres carrés de bureau et 900 chambres étudiantes. Dans ce cas, il s'agit de partenariat public/privé. Des géants du BTP financent ces constructions de bâtiments. Sur les 6,5 milliards évoqués plus haut, l'État paiera 1,5 milliard, et les groupes privés 5 milliards. Après les jeux, les appartements intègreront le parc HLM mais seront aussi vendus par les promoteurs immobiliers. Cela répondra à la pénurie de logements en Île-de-France.