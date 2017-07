publié le 11/07/2017 à 15:16

Sourires et satisfactions étaient au rendez-vous, mardi 11 juillet à Lausanne. Paris et Los Angeles ont passé Lausanne leur grand oral de présentation de leur candidature pour les JO 2024 devant les membres du Comité international olympique (CIO), qui devraient entériner dans l'après-midi le principe d'une double attribution des Jeux 2024 et 2028.



"Ce grand oral est passé. J'étais très fier d'accompagner cette équipe. La France y est prête (pour les Jeux), elle les attend", a commenté le président de la République, Emmanuel Macron, véritable attraction médiatique de cette journée sur les bords du Lac Léman, après la présentation parisienne.





À Lausanne, Emmanuel Macron a souligné l'unité et le professionnalisme de la candidature de Paris 2024, portée par les sportifs. Les valeurs de l'olympisme "d'ouverture, de tolérance, de justice et de respect de l'environnement", mises en avant par le chef de l'État lors de sa rencontre avec le président du CIO, l'Allemand Thomas Bach, ont été rappelées. Sept personnes ont pris la parole pour la capitale française, dont Emmanuel Macron, le triple champion olympique de canoë-kayak et co-président du comité de candidature Tony Estanguet, la boxeuse Sarah Ourahmoune, vice-championne olympique à Rio, ou le Prix Nobel de la Paix 2006, Muhammad Yunus.

The team is ready for the big show ! Tous mobilisés et prêts à porter #Paris2024 ! C'est l'ambition de tout un pays que nous portons pic.twitter.com/bGoxOLZxXz — Tony ESTANGUET (@TonyESTANGUET) July 11, 2017