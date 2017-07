JO : Sarah Ourahmoune souhaite "que tout le monde soit gagnant"

JO à Paris : "En Seine-Saint-Denis, on a besoin de sport", dit Sarah Ourahmoune

publié le 11/07/2017 à 22:22

Le Comité international olympique (CIO) a donné son accord, mardi 11 juillet, pour que l'attribution de l'organisation des deux éditions soit faite de manière simultanée. Plus tôt dans la matinée, les délégations françaises et américaines ont passé un ultime orale devant les membres du CIO.



"C’est un moment stressant, mais en même temps, il y a beaucoup de fierté, d'excitation", confie la boxeuse Sarah Ourahmoune, présente avec la délégation française à Lausanne. La vice-championne olympique de boxe a ému aux larmes certains membres du CIO lors de son passage à la tribune.

La boxeuse salue la venue du président de la République

La boxeuse médaillée d’argent à Rio a notamment plaidé l’importance des Jeux pour le développement de son département d’origine, la Seine-Saint-Denis. "J’ai parlé avec mon cœur pour expliquer comment la boxe avait changé ma vie et j’ai parlé de l’héritage de cette candidature en Seine-Saint-Denis", explique Sarah Ourahmoune, "on a un enfant sur deux qui ne sait pas nager, on a besoin de ce centre aquatique".

Pour Paris, Emmanuel Macron a spécialement fait le déplacement pour souligner l'unité et le professionnalisme de la capitale. "Il a fait une belle impression", salue la boxeuse persuadée que la venue du président aura un impact positif sur la décision du CIO.