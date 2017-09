JO 2024 à Paris : emplois, tourisme... Pourquoi ça peut rapporter gros

et Arnaud Tousch

publié le 15/09/2017 à 18:51

100 ans après la dernière venue des Jeux Olympiques d'été dans la capitale française, Paris accueillera de nouveau la grand messe sportive mondiale en 2024. La cérémonie d'ouverture aura lieu le vendredi 2 août au Stade de France.



Derrière les JO, il y a bien sûr un enjeu sportif, mais aussi économique. Et toute la France compte bien en profiter. Dans le scénario le plus favorable près de 250.000 emplois pourraient être créés, et les retombées vont se faire en trois temps.

Tout d'abord, avant 2024, le secteur du BTP prévoit d'engranger près d'un milliard et demi d'euros de retombées économiques en moyenne. Puis viendra 2024 avec les JO. La consommation va augmenter, l’hôtellerie connaître un boum. Le groupe Accor s'est déjà engagé a réserver 24.000 chambres pour le personnel accrédité lors de l’événement.

Mais c'est aussi après les Jeux que l'effet olympique va se faire sentir. "C'est une Coupe du monde (de football, ndlr) puissance 10", s'enthousiasme Didier Chenet, le président du GNI-Synhorcat, le syndicat des hôteliers et des restaurateurs, déjà dans les starting-blocks.



"Londres a décollé en matière de tourisme après les Jeux Olympiques (2012, ndlr), qui ont été une formidable vitrine, poursuit-il. Il ne faut surtout pas attendre un retour de l'investissement dans l'année des JO, mais ce qu'il faut espérer c'est de redonner envie au monde entier de revenir à Paris".



Selon l'étude d'impact réalisée par le Centre de droit et d'économie du sport, les JO pourraient rapporter à la "Ville Lumière", mais aussi à des villes comme Marseille près de trois milliards d'euros de 2024 à 2034, juste pour le volet tourisme.