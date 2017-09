JO 2024 : pourquoi Los Angeles a laissé gagner Paris

publié le 13/09/2017 à 06:31

Quand on interviewait des responsables de la candidature de Los Angeles au printemps dernier, au moment justement où s'esquissait cette hypothèse d'une attribution des JO 2024 à Paris et ceux de 2024 à la cité américaine, ce qui était frappant c'était le pragmatisme des Californiens. Ils savaient que Paris était favorite. Parce que son dossier est solide, que la France a l'habitude des grands événements. Mais Los Angeles aussi. Sauf que Paris a échoué plusieurs fois. Elle n'a pas organisé de Jeux depuis 1924. Los Angeles les a eu deux fois, en 1932 et en 1984.



Los Angeles pensait aussi que Paris, après les attentats, pouvait être un symbole. Et qu'a contrario, l'élection de Donald Trump et la perspective de voir le président réélu inaugurer les Jeux en 2024 étaient un point noir pour la candidature de la ville américaine. Celle-ci est entrée en résistance contre Trump, notamment sur l'immigration et le dérèglement climatique.



Mais ce qui a été la clé, c'est l'argent. Il faut bien comprendre qu'ici les Jeux sont privés. Même si de l'argent public sera dépensé pour la sécurité. Le reste, c'est du financement privé. Et c'est assumé. D'ailleurs c'est Los Angeles qui a inventé en 1984 ce modèle des Jeux business, qui a redonné une nouvelle jeunesse au mouvement olympique, affaibli par le terrorisme à Munich en 1972, le gouffre financier des Jeux de Montréal en 1976 et le boycott de pays occidentaux à Moscou en 1980.

Los Angeles avait réussi des jeux où l'argent n’était pas que la couleur d'une médaille. Les Jeux avaient dégagé des bénéfices (225 millions de dollars, 1 milliard d'aujourd'hui) qui ont été investis, et qui servent toujours aujourd'hui à financer de l'action sociale (par exemple, des cours de natation à des enfants défavorisés).