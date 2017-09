publié le 14/09/2017 à 08:01

Après de longs mois de préparation, c'est désormais officiel. Paris accueillera bel et bien les Jeux olympiques de 2024 après l'annonce du CIO à Lima, mercredi 13 septembre. Sur place, sportifs et politiques étaient réunis : "Il y a eu des larmes, il y a eu des cris... Ce n'était que de la joie. On pouvait dire qu'on le savait mais tant qu'on n'avait pas les membres du CIO la main levé, on n'avait pas la ramification", explique Laura Flessel, la ministre des Sports.



Invitée de RTL, l'ancienne championne d'escrime parle d'un moment "historique". "C'est un honneur, c'est de la fierté, c'est un rêve qui se concrétise. Ce n'est pas une revanche mais il y avait des pansement dans la tête et dans le cœur qui n'existent plus", lance-t-elle.

L'émotion passée, le gouvernement va dorénavant s'atteler à la préparation de ces Jeux olympiques, qui devraient permettre certaines créations de postes. "On est parti sur 250.000 emplois sur le quinquennat et l'objectif, c'est de pérenniser des emplois", annonce-t-elle assurant que c'est "tout un écosystème qui va être transformé". Et pour mener à bien l'organisation de cette compétition, l'État devrait débourser un milliard d'euros sur les six milliards du budget total.

Jean Castex nommé délégué interministériel

Mais pour Laura Flessel, la question n'est pas seulement budgétaire. "C'est de l'humain aussi", assure celle qui pense également aux nombreux sportifs. "C'est une question de structuration, de gouvernance, d'appui et de contrôle. Donc avant de parler de budget, on va faire un bilan de compétences, on va revaloriser des organisations", déclare-t-elle.



Pour mener à bien cette mission, Jean Castex a été nommé délégué interministériel. Le maire Les Républicains de Prades (Pyrénées-Orientales) sera dorénavant le "monsieur coordination" du gouvernement.